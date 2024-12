Ineos Grenadiers vient de dévoiler son nouveau maillot avec Gobik, partenaire de la formation depuis début 2024.

Alors que Gobik et les Ineos Grenadiers entament une nouvelle saison ensemble, les deux partenaires sont animés par des objectifs ambitieux et une vision commune du succès. Avec l’innovation au cœur de ses préoccupations, Gobik continuera à repousser les limites, en veillant à ce que les coureurs de l’équipe disposent des vêtements techniques les plus avancés pour soutenir leurs performances au plus haut niveau. Le nouveau maillot Ineos Grenadiers ne varie que très peu. Seules les manches changent de couleur, la manche gauche devient orange et la manche droite noire tandis que c’était l’inverse cette saison.

John Allert, PDG d’Ineos Grenadiers :

« Le jour du nouveau kit est toujours un moment passionnant pour tout cycliste. Pour nos coureurs et nos partenaires chez Gobik, cette année ne fait pas exception. L’approche collaborative que nous avons adoptée avec Gobik pour concevoir le kit de notre équipe garantit que nos coureurs ont non seulement une belle apparence, mais se sentent également bien et peuvent performer de manière optimale. Ce partenariat solide a été la base du développement de notre nouveau look pour la prochaine saison. »

From the production line to the finish line… 👊 Presenting the new INEOS Grenadiers 2025 kit, crafted by Gobik 🔥 pic.twitter.com/4xEpxFVvdM — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) December 16, 2024

« Pour 2025, nous avons introduit des détails et des changements supplémentaires, notamment le déplacement de l’accent orange sur le bras gauche pour améliorer la visibilité pendant l’entraînement. La sécurité reste un principe fondamental pour notre équipe, et ce design mis à jour reflète notre engagement continu à cet égard. Le soutien indéfectible de Gobik et son engagement envers l’innovation ont été inestimables pendant cette période passionnante pour les Ineos Grenadiers. En regardant vers 2025, nous sommes impatients d’approfondir davantage notre partenariat et de continuer à soutenir les ambitions de chacun. »

José Ramón, PDG et cofondateur de Gobik :

« Le nouveau maillot Ineos Grenadiers affine son design emblématique, améliorant l’élégance et la notoriété dans le peloton. Une bande blanche plus audacieuse renforce l’identité de l’équipe, tandis que les tissus orange vif des vestes de pluie et de froid améliorent la visibilité dans des conditions difficiles. Des mises à jour subtiles reflètent un engagement envers la sécurité et la performance, alliant esthétique, fonctionnalité et technologie pour une expérience cycliste exceptionnelle. »