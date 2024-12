MAAP devient le nouvel équipementier des équipes Jayco AlUla et Liv AlUla Jayco, qui porteront un maillot violet en 2025.

GreenEDGE Cycling et MAAP, la marque de vêtements de cyclisme axée sur la performance de Melbourne, en Australie, ont annoncé ce mercredi, un partenariat pluriannuel, amenant MAAP à l’UCI WorldTour en tant que fournisseur technique officiel de Team Jayco AlUla, Liv AlUla Jayco et Liv AlUla Jayco Continental Team pour la saison 2025 et au-delà. Ce nouveau look distinctif et dynamique pour les équipes masculines et féminines marquera le début d’une nouvelle ère pour l’équipe australienne, qui s’apprête à entamer sa 14ᵉ saison dans le peloton UCI WorldTour.

Nouvelles couleurs

Le kit 2025 a une esthétique MAAP distincte et intègre des influences de l’équipe et du pays d’origine de MAAP, l’Australie, ainsi que de celui du co-sponsor en titre AlUla. Il combine des inspirations de la nature telles que les sables balayés par le vent de l’Outback et du désert d’AlUla avec des influences du monde du cyclisme professionnel.

GREENEDGE CYCLING UNVEIL STRIKING NEW LOOK AS MAAP BECOMES OFFICIAL TECHNICAL SUPPLIER IN 2025 & BEYOND 💜 « Since founding MAAP a decade ago, partnering with GreenEDGE has been a long-held dream of ours. » – Jarrad Smith CO-CE- & CO-Founder of MAAP See it here! ⤵️ — GreenEDGE Cycling (@GreenEDGEteam) December 18, 2024

La palette de couleurs du kit s’inspire également d’inspirations similaires. Le ciel nocturne du désert, les couchers de soleil d’AlUla et les aurores australes (ou aurores boréales) se retrouvent tous dans les riches couleurs violettes « Aurora » et bleu profond « Midnight » du kit. Enfin, un clin d’œil à la longue histoire de GreenEDGE dans le peloton professionnel se retrouve dans les éclats de vert parsemés sur les logos du kit. Avec les vélos de route et les casques Giant et Liv assortis, le look est complet.

Gerry Ryan, propriétaire de l’équipe :

« L’aventure de GreenEDGE Cycling dans le WorldTour en tant que première équipe cycliste professionnelle australienne a été un voyage incroyable et l’équipe s’est développée de nombreuses manières. Alors que nous nous préparons à entamer notre 14ᵉ saison, nous sommes très fiers et ravis de collaborer avec une marque australienne de renommée mondiale, MAAP. Le dynamisme et l’esprit de la marque correspondent parfaitement à la culture de notre équipe et permettre à la marque de monter sur la scène du WorldTour est quelque chose dont nous sommes très fiers. Leur nouvelle approche des vêtements de cyclisme permettra vraiment à GreenEDGE Cycling de se démarquer en 2025. C’est une ère nouvelle et passionnante pour GreenEDGE Cycling et MAAP. »

Jarrad Smith, co-PDG et co-fondateur de MAAP, a déclaré :

« Depuis la création de MAAP il y a dix ans, nous rêvons depuis longtemps de nous associer à GreenEDGE. Nous sommes très fiers d’être dans cette position et nous avons pour objectif de faire tout ce que nous pouvons pour permettre aux équipes masculines et féminines de réaliser leur plein potentiel course après course tout en servant d’inspiration à toute une nouvelle génération de coureurs qui se lancent dans ce sport. »