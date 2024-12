Telefónica réaffirme son engagement envers l’équipe Movistar et prolonge de cinq ans l’accord de sponsor principal, soit jusqu’en 2029. L’équipe masculine compte 28 coureurs. Parmi les nouveaux venus, le Vénézuélien Orluis Aular , l’Espagnol Pablo Castrillo, l’Équatorien Jefferson Cepeda, l’Érythréen Natnael Tesfatsion et le Colombien Diego Pescador. L’équipe féminine élargit son effectif à 18 coureuses. La Suissesse Marlen Reusser, le Britannique Carys Lloyd, la Brésilienne Tota Magalhares et, à partir d’août, l’Espagnole Paula Ostiz feront leurs débuts avec l’équipe Movistar en 2025.