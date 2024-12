Jenno Berckmoes prolonge son contrat avec la Lotto. Le vainqueur de la Muur Classic restera avec l’équipe jusqu’en 2027.

Déjà certain de courir sous les couleurs de la formation Lotto la saison prochaine, Jenno Berckmoes a prolongé son contrat au sein de l’équipe belge. Mais après une année impressionnante – avec notamment une victoire à la Muur Classic de Grammont – le Belge de 23 ans a signé un contrat amélioré et prolongé. Berckmoes restera avec Lotto Cycling Team jusqu’en 2027.

Jenno Berckmoes :

« Je n’ai pas hésité longtemps à prolonger mon contrat. Cela peut paraître cliché, mais je me sens à l’aise dans cette équipe. Depuis que j’ai rejoint Lotto la saison dernière, mes coéquipiers, le staff et tout le monde dans l’organisation sont devenus comme une famille pour moi. De plus, je suis convaincu qu’en termes de performances et de soutien, nous sommes parmi les meilleurs du peloton. Le fait que je puisse ajouter deux années supplémentaires à mon contrat me permet de poursuivre ma croissance sereinement. Je suis prêt pour la prochaine étape. »

Stéphane Heulot, PDG Lotto Cycling Team :

« Jenno Berckmoes a prouvé cette saison qu’il avait un potentiel immense. Il était donc logique pour nous de lui proposer un nouveau contrat. Jenno est un coureur capable de s’imposer aussi bien sur les classiques flamandes qu’ardennaises, et de signer de bons résultats sur des courses par étapes plus courtes. Nous sommes très heureux de le garder à bord. »