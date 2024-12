Lotte Kopecky et ses coéquipières de la SD Worx – Protime porteront un nouveau maillot dès le 1ᵉʳ janvier 2025.

La formation SD Worx – Protime a dévoilé, ce lundi, son nouveau maillot pour la saison 2025. La formation néerlandaise conserve ses couleurs habituelles, mais le nouveau kit sera plus foncé avec davantage de violet, mais aussi de jaune sur l’épaule gauche. Le maillot Team SD Worx-Protime 2025 présente un imprimé journal qui rend hommage aux histoires et aux moments qui définissent l’équipe.

HERE WE GO 🚀 We are excited to introduce our 2025 team kit. 🌟#wesparksuccess

🎥 @Girafeo

