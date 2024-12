Pour la quatrième fois de sa carrière, Biniam Girmay a été élu cycliste africain de l’année, après ses trois victoires sur le Tour de France.

L’Érythréen Biniam Girmay a rreçu, ce lundi, le Trophée du Cycliste africain 2024, il succède ainsi à son compatriote Henok Mulubrhan et devance le Sud-Africain Alan Hatherly, le premier coureur africain champion du monde de VTT et médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Paris, et l’Algérien Yacine Hamza qui a dominé les palmarès sur les principales courses du continent. Biniam Girmay, 24 ans, doit sa distinction à ses grandes performances sur le Tour de France en remportant trois étapes ainsi que le prestigieux maillot vert du classement par points. Ce qu’aucun coureur africain n’avait encore réussi à réaliser. Il décroche le Trophée du meilleur cycliste africain de l’année pour la quatrième fois après 2020, 2021 et 2022.

C’est la neuvième fois en treize éditions qu’un coureur érythréen remporte ce Trophée, l’Afrique du Sud en a remporté trois et le Rwanda un. Biniam Girmay a obtenu le plus grand nombre de votes de la part du jury présidé par le quintuple vainqueur du Tour de France, Bernard Hinault et composé de vingt-cinq membres parmi lesquels des coureurs, entraîneurs et dirigeants africains, des organisateurs d’épreuves cyclistes sur le continent, mais aussi des journalistes spécialisés, africains et européens, qui suivent l’ensemble des courses cyclistes en Afrique. Ce Trophée a été créé dans le but d’aider au développement du cyclisme africain en récompensant le coureur du continent ayant réalisé les plus belles performances de la saison et réussi par son rayonnement à faire connaître le cyclisme africain sur la scène mondiale.

Le classement du Trophée Cycliste africain 2024

GIRMAY Biniam (Erythrée – Intermarché-Wanty) HATHERLY Alan (Afrique du Sud – Cannondale Factory Racing) HAMZA Yacine (Algérie – Madar Pro Cycling Team) KAGIMU Charles (Ouganda – Ride United) KUDUS Merhawi (Erythrée – Terengganu Cycling Team) YEMANE Dawit (Erythrée – Bike Aid) TESFAZION Natnael (Erythrée – Lidl-Trek) MEINTJES Louis (Afrique du Sud – Intermarché-Wanty) MAYER Alexandre (Maurice – Saint Piran) KAMZONG Clovis (Cameroun – SNH Vélo Club)

Le palmarès du Trophée Cycliste africain

2012 : Natnael BERHANE (Erythrée)

2013 : Louis MEINTJES (Afrique du Sud)

2014 : Mekseb DEBESAY (Erythrée)

2015 : Daniel TEKLEHAIMANOT (Erythrée)

2016 : Tesfom OKUBAMARIAM (Erythrée)

2017 : Louis MEINTJES (Afrique du Sud)

2018 : Joseph ARERUYA (Rwanda)

2019 : Daryl IMPEY (Afrique du Sud)

2020 : Biniam GIRMAY (Erythrée)

2021 : Biniam GIRMAY (Erythrée)

2022 : Biniam GIRMAY (Erythrée)

2023 : Henok MULUBRHAN (Erythrée)

2024 : Biniam GIRMAY (Erythrée)