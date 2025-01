Recrues, nouveau maillot, vélos, effectif complet,… Voici la présentation de l’équipe Décathlon AG2R La Mondiale 2025.

Après une saison 2024 couronnée de succès et parachevée par une belle 6ᵉ place au classement UCI par équipe, la formation Décathlon AG2R La Mondiale aborde 2025 avec de l’ambition. Bien qu’elle ait perdu Ben O’Connor, leader et 4ᵉ au classement UCI individuel, la formation chambérienne compte bien continuer de performer en 2025. Pour cela, elle comptera sur ses leaders, Benoît Cosnefroy, Felix Gall, Sam Bennett ou encore Victor Lafay, qui a connu une année 2024 compliquée avec une blessure au genou.

Les recrues de Décathlon AG2R La Mondiale

Le rouleur suisse Stefan Bissegger a rejoint l’équipe cet hiver, tout comme Johannes Staune-Mittet. Ce dernier, qui arrive en provenance de la Visma Lease a Bike, où il a été formé, a remporté le Giro Next Gen en 2023. L’équipe chambérienne a également accueilli cinq coureurs de son équipe développement dont les Français Noa Isidore, Léo Bisiaux et Paul Seixas. Ce dernier, champion du monde du CLM chez les Juniors et excellent grimpeur, est promis à un bel avenir.

Les coureurs clés : Benoît Cosnefroy, Felix Gall, Victor Lafay, Sam Bennett.

Le maillot de Décathlon AG2R La Mondiale

L’équipe Décathlon AG2R La Mondiale utilisera un maillot similaire à celui porté durant la saison 2024. Ce nouveau kit n’est plus fourni par Rosti mais par Van Rysel. On retrouve désormais une manche bleue et l’autre turquoise.

Les vélos de Décathlon AG2R La Mondiale

En 2025, l’équipe française utilisera de nouveau les vélos Van Rysel. En plus du RCR R, les coureurs pourront également utiliser le modèle aéro, le RCR-F, mais aussi le RCR-X, le vélo de CLM.

L’effectif Décathlon AG2R La Mondiale pour 2025