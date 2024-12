La formation TotalEnergies vient de dévoiler son nouveau maillot, conçu par Bioracer, nouveau partenaire textile de l’équipe.

Le Team TotalEnergies et Bioracer ont annoncé, ce vendredi, la signature d’un contrat de partenariat d’une durée de deux ans, la société belge devenant ainsi l’équipementier technique officiel de la formation vendéenne en remplaçant Sportful, qui équipait les hommes de Jean-René Bernaudeau jusqu’alors.

Héritage et innovation

Pour la saison 2025, l’effectif affichera une nouvelle tenue au design inspiré de son histoire commune avec la société TotalEnergies. La palette de couleurs reflète à la fois l’héritage de la formation et ses ambitions futures. Le tout en y intégrant les dernières innovations techniques propres à son nouveau partenaire. Cette collaboration verra en effet Bioracer travailler en étroite collaboration avec l’équipe TotalEnergies pour développer et tester des articles textiles de haute performance offrant aux coureurs un avantage compétitif sous toutes les conditions de course. Les tenues seront réalisées au sein des ateliers de production de Bioracer, garantissant les plus hauts standards de qualité et d’innovation.

Ambitions alignées

Fondée en 1991, l’équipe vendéenne apportera sa riche expérience du haut niveau et l’expertise de ses coureurs, pour accompagner le développement de cette collaboration. Le partenariat se concentrera sur une innovation continue et des tests réguliers, assurant pour les coureurs l’accès à un équipement de qualité autant dans l’aérodynamisme que dans le confort.

Jean-René Bernaudeau :

« Le rapprochement avec la société Bioracer s’est fait très naturellement. Nous partageons une même vision du cyclisme basée sur l’innovation, la formation et le respect de notre héritage. Le travail constant de recherche et de développement textile autour de la performance place nos coureurs dans les meilleures dispositions. Leurs retours seront attendus tout au long de la saison afin que notre collaboration atteigne son plein potentiel. C’est cela un vrai partenariat. »