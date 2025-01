La formation Intermarché-Wanty vient de dévoiler son nouveau kit pour la saison 2025, en rouge, blanc, noir et jaune.

L’équipe Intermarché-Wanty, en collaboration avec son équipementier Verge Sport et ses partenaires titres Intermarché et Wanty, a présenté son tout nouvel équipement de cyclisme pour la saison 2025. Un équipement qui subit une transformation marquante, avec un design revisité, moderne, qui représente de manière unique l’identité de l’équipe et de ses partenaires majeurs. La World Team belge sera désormais reconnaissable dans le peloton avec une nouvelle palette de couleurs qui constitue la base du nouvel équipement Verge Sport : rouge, blanc et noir.

Au sein de ce design revisité, l’emblématique couleur jaune fluo apparaît sur la manche gauche en guise de clin d’œil au passé. Les partenaires titres Intermarché et Wanty restent omniprésents tant sur le devant et le dos du nouveau maillot, ainsi que sur le cuissard. La maison de vin italienne Vini Fantini maintient sa position sur le devant et le dos du maillot, mais aussi sur le flanc droit du cuissard. La chaîne d’information sportive en ligne Circus Daily figure sur le ventre et sur le dos du cuissard. Le sponsor historique Gobert Matériaux, visible sur les équipements de la World Team aux racines wallonnes depuis 2001, se retrouve sur les deux flancs du dos. Škoda Steveny, partenaire de la flotte automobile, prend place sur le flanc droit et sur l’épaule gauche.

Les champions nationaux

Le nouvel équipement conçu par Verge Sport rend hommage aux anciens champions nationaux. Des liserés d’ancien champion national ornent les manches du Danois Alexander Kamp et du Sud-Africain Louis Meintjes pour les courses en ligne, et celles de l’Érythréen Biniam Girmay dans les épreuves contre-la-montre.

« C’est toujours excitant de commencer une nouvelle saison avec un nouveau design. La refonte complète reflète l’ambition de l’équipe pour la saison à venir. Nous ne sommes pas du genre à nous reposer sur nos lauriers après une année 2024 réussie. La combinaison du rouge, noir et blanc est particulièrement élégante, et je suis content qu’ils aient conservé une touche de jaune fluo. J’ai toujours aimé ça, c’est une particularité qui nous démarque. Les designers ont fait un excellent travail. L’ensemble du maillot avec le nouveau vélo, le casque, les gants et les chaussures, on arrive à une configuration impressionnante et je suis motivé pour démarrer la saison sous ces nouvelles couleurs. »