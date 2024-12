Vainqueur d’À travers les Flandres, mais aussi de Paris-Nice, Matteo Jorgenson a performé pour sa première année chez Visma | Lease a Bike.

Matteo Jorgenson a vécu une saison 2024 inoubliable. Pour sa première année au sein de l’équipe Visma | Lease a Bike, l’Américain de 25 ans a impressionné avec des victoires sur les classiques d’un jour et les courses par étapes. « Cette année, j’ai réalisé que mon corps pouvait performer à un niveau élevé pendant trois semaines. C’était quelque chose dont je n’étais pas sûr par le passé », assure Jorgenson.

Le printemps s’était déjà montré prometteur. Jorgenson a triomphé lors d’À travers les Flandres et a ensuite remporté la victoire au classement général de Paris-Nice. « Le point culminant de l’année a sans aucun doute été de franchir la ligne d’arrivée à Nice. Je suis passé devant mon appartement et j’ai réalisé que j’avais gagné Paris-Nice. C’était une victoire complètement inattendue et un sentiment que je ne pourrais peut-être jamais surpasser. Le simple fait d’y penser me fait encore sourire », déclare Jorgenson.

« Cette année a été un rêve à bien des égards »

Sur le Critérium du Dauphiné, il confirme sa forme en se classant deuxième au classement général. Au Tour de France, Jorgenson confirme son statut de coureur par étapes, en terminant huitième du classement général, la meilleure performance d’un Américain depuis une décennie. Il a également joué un rôle crucial pour son leader Jonas Vingegaard, qui a pris la deuxième au classement général. « Sur le plateau de Beille, nous avons réalisé en tant qu’équipe que nous avions tout donné pour essayer de gagner à nouveau le Tour, mais ce n’était pas suffisant. C’était une longue montée, et j’ai écouté Grischa Niermann guider Jonas dans ce moment difficile », affirme l’Américain.

« Cette année a été un rêve à bien des égards. J’ai repoussé des limites que je ne savais pas possibles, grâce aux efforts de l’équipe et à mon engagement à m’en tenir au plan le plus fidèlement possible », poursuit le coureur de 25 ans. Jorgenson attribue ses progrès aux changements dans son entraînement et sa technique depuis qu’il a rejoint le Team Visma | Lease a Bike. Il a travaillé en étroite collaboration avec un biomécanicien pour améliorer sa technique de pédalage. « C’était comme si je devais oublier ma mémoire musculaire ou briser ce schéma, et cela a fait toute la différence », indique Jorgenson.

Malgré une première saison pleine de succès, Jorgenson est loin d’être satisfait : « Un jour, j’espère jouer le classement général d’un Grand Tour. Je dis ça parce que j’ai quelque peu changé de perspective cette année. Pendant le Tour, je n’ai pas eu une seule mauvaise journée. Bien sûr, il y a eu des moments plus difficiles, mais je n’ai jamais craqué. Surtout la troisième semaine, je me suis senti très à l’aise. Donc, un jour, je veux y aller. Quand ce moment viendra, je ne sais pas. Je ne suis pas pressé. Pour l’instant, j’ai hâte de commencer 2025. Nous avons du travail. »