Nouveau sponsor, nouveaux vélos, 14 recrues, effectif complet,… Voici la présentation de l’équipe XDS Astana Team 2025.

Avec l’arrivée de XDS comme partenaire titre, la formation Astana dispose de moyens plus conséquents cette année. Cela s’est vérifié sur le marché des transferts avec l’arrivée de 14 recrues, soit près de la moitié de l’effectif qui a été renouvelé. Malmenée ces dernières années au classement UCI, Astana va lutter pour sa survie en World Tour durant la saison 2025. Sera-t-il suffisant pour rester parmi l’élite du cyclisme mondial ? Réponse en octobre 2025.

Les recrues de XDS Astana Team

14 arrivées cette année au sein de l’équipe kazakhe. Pas de grand leader capable de jouer le général sur un Grand Tour, mais des coureurs d’expérience comme Wout Poels, Diego Ulissi, Mike Teunissen ou encore Fausto Masnada. L’équipe se renforce également en montagne avec les arrivées de Sergio Higuita, Nicola Conci, Clément Champoussin ou encore le jeune Darren van Bekkum, vainqueur de la Ronde de l’Isard en 2024.

Les coureurs clés : Alberto Bettiol, Lorenzo Fortunato, Harold Tejada, Sergio Higuita, Clément Champoussin.

Le maillot de XDS Astana Team

Les hommes d’Alexandre Vinokourov porteront un maillot bleu ciel, qui caractérise l’équipe dans les pelotons depuis plusieurs années. On retrouve du rouge sur le manche gauche et du jaune sur la manche droite.

Les vélos de XDS Astana Team

Astana a mis fin à son partenariat avec Wilier. XDS, fabricant de vélos chinois et nouveau sponsor titre, va fournir les nouveaux vélos de l’équipe. Les coureurs utiliseront la gamme course de la marque, X-Lab, avec le modèle aéro, l’AD9. En montagne, ils auront à disposition le RT9 et le Dawnbreaker TT sur les CLM.

L’effectif 2025 de XDS Astana Team