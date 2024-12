Avec l’arrivée d’un nouveau sponsor titre, XDS, la formation Astana a dévoilé son nouveau maillot et vélo pour la saison 2025.

XDS, une marque de vélo leader sur le marché chinois, est ravie d’annoncer son investissement majeur l’équipe UCI WorldTeam Astana. Cette opération historique permet à XDS de consolider les ambitions de la marque d’étendre sa présence dans la communauté cycliste mondiale. Dans le cadre de cet accord, l’équipe sera rebaptisée XDS Astana Team, marquant ainsi une nouvelle ère pour l’équipe et la marque.

Investissement de XDS dans l’équipe Astana

Dans le cadre d’un investissement historique, XDS devient un partenaire stratégique majeur de l’équipe Astana, l’un des noms les plus célèbres du cyclisme professionnel. Fondée en 2006, l’équipe Astana a connu un succès remarquable, notamment de nombreuses victoires sur les Grands Tours, des podiums dans des courses emblématiques telles que le Tour de France, le Giro d’Italia et la Vuelta a España, et a formé certains des athlètes les plus célèbres du cyclisme, tels qu’Alberto Contador, Vincenzo Nibali et Mark Cavendish.

Grâce à l’investissement de XDS, l’équipe Astana bénéficiera désormais des capacités d’ingénierie avancées de la marque, de sa technologie de vélo de pointe et de son solide soutien financier. Cet investissement représente une étape importante pour XDS, qui se positionne comme un acteur clé sur la scène cycliste internationale, contribuant à propulser l’équipe vers un succès plus grand dans les années à venir.

Changement de nom pour XDS Astana Team

Après l’investissement, l’équipe Astana sera officiellement rebaptisée XDS Astana Team. Ce changement de nom stratégique marque un nouveau chapitre dans l’histoire de l’équipe, XDS devenant un partenaire général dans les opérations et les ambitions de l’équipe. La nouvelle équipe XDS Astana continuera de concourir au plus haut niveau du cyclisme professionnel, représentant l’innovation et la fabrication chinoise dans la communauté cycliste internationale.

👕 NEW KIT We present the look of XDS Astana Team for 2025 season!#XDSAstanaTeam pic.twitter.com/7OZR0bkuI1 — Astana Qazaqstan Team (@AstanaQazTeam) December 13, 2024

XDS, leader dans les vélos de haute performance, a déjà fait des progrès significatifs en Chine et tirera parti de sa forte présence en Asie et en Europe et de sa reconnaissance mondiale croissante pour accroître la visibilité de la nouvelle équipe XDS Astana. L’équipe kazakhe arborera également un nouveau maillot en 2025.

X-LAB, la marque premium de XDS, équipera l’équipe

Dans le cadre de ce changement de marque, l’équipe XDS Astana courra désormais avec des vélos et des équipements de la marque premium de XDS, X-LAB. X-LAB est connue pour son ingénierie de précision et sa technologie de pointe, offrant des produits qui allient performance et innovation. Des cadres en carbone légers aux composants hautement réactifs, les produits X-LAB sont conçus pour les plus hauts niveaux de compétition, permettant aux athlètes d’atteindre leur plein potentiel.

🚲 NEW BIKE Meet X-Lab AD9, XDS Astana Team new bike for 2025 season! #XDSAstanaTeam #XLabBike pic.twitter.com/da3WFhNkG2 — Astana Qazaqstan Team (@AstanaQazTeam) December 13, 2024

Stratégie d’expansion mondiale

L’investissement majeur dans l’équipe Astana n’est pas seulement une étape majeure pour XDS dans le monde du cyclisme professionnel, mais fait également partie intégrante de la stratégie plus large de l’entreprise visant à se développer sur les marchés internationaux. XDS est depuis longtemps un leader sur le marché chinois du vélo, et maintenant, avec l’équipe XDS Astana, l’entreprise est prête à faire son prochain grand saut.

Cet investissement permettra également à la marque d’étendre sa présence en Europe et sur d’autres marchés clés, renforçant ainsi sa présence dans le monde du cyclisme de compétition et créant de nouvelles opportunités de croissance. Le partenariat avec l’équipe XDS Astana est une déclaration puissante de l’ambition de XDS de devenir un leader mondial de l’industrie du cyclisme.