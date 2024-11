Nouvel investisseur, budget plus conséquent, effectif renouvelé,… Après plusieurs saisons délicates, la formation Astana peut-elle revenir sur le devant de la scène ?

Aux alentours de la 20ᵉ place au classement UCI par équipe ces trois dernières saisons, Astana connait une période compliquée alors qu’elle était l’une des plus grosses écuries du peloton il y a encore quelques années. Cela pourrait-il changer en 2025 ? C’est en tout cas ce que souhaite le directeur général et ancien coureur de l’équipe, Alexander Vinokourov. Au mois de juillet, la formation kazakhe a annoncé avoir un nouvel investisseur pour la saison 2025, en revoyant donc ses ambitions à la hausse.

XDS : nouvel investisseur et nouveaux vélos

XDS Company, un des plus grands fabricants de vélos au monde, avec une capacité de production annuelle de 10 millions d’unités, a décidé d’investir après avoir mené des négociations avec l’équipe kazakhe WorldTour Astana Qazaqstan Team lors du dernier Tour de France. Le projet d’accord prévoit un investissement à long terme pour une durée d’au moins cinq ans. L’équipe kazakhe ne roulera donc sur des vélos de leur nouveau partenaire chinois et non plus Wilier, qui était son partenaire depuis cinq saisons.

Avec l’arrivée d’une grosse entreprise comme XDS, Astana va également bénéficier d’un budget plus conséquent dans les prochaines années. « XDS sera le renfort le plus solide de l’équipe. Nous veillerons à ce que l’équipe dispose d’un budget très suffisant et du meilleur support technique », a déclaré Yancong Tan, PDG de XDS. « Nous sommes heureux que la direction de XDS partage pleinement nos objectifs et notre vision future du projet. Au cours des négociations, nous avons discuté de nombreux sujets et nos points de vue sur le développement de l’équipe ont complètement coïncidé. XDS est prêt à investir à long terme, qui comprendra, entre autres, un partenariat technique avec une nouvelle marque de vélos », a indiqué Alexandr Vinokurov.

Astana omniprésent lors du mercato

Avec 12 arrivées pour 2025, la formation Astana a été très active sur le marché des transferts cet hiver. Près de la moitié des coureurs de l’équipe seront nouveaux en 2025. Diego Ulissi, Wout Poels, Clément Champoussin, Sergio Higuita, Fausto Masnada,… La formation s’est renforcée sur tous les terrains. En revanche, Alexey Lutsenko, l’un des cadres de l’équipe et coureur le plus prolifique en termes de points UCI ces dernières années, va rejoindre la formation Israel – Premier Tech.

Avec le départ de Mark Cavendish, Max Kanter sera l’un des seuls sprinters de l’effectif en 2025. Depuis le départ de Vincenzo Nibali et Miguel Angel Lopez, l’équipe d’Alexandr Vinokurov ne dispose pas de coureurs capables de jouer le classement général sur un Grand Tour, et cela ne devrait pas s’améliorer en 2025. Malgré les nombreuses arrivées, aucun profil n’est réellement taillé pour jouer les classements généraux sur les plus grandes courses, souvent plébiscités par les équipes pour le nombre de points UCI à la clé. Néanmoins, avec ce renouvellement d’effectif, ce nouveau sponsor, un nouveau vélo, la formation Astana va aborder 2025 avec des autres ambitions. Cela suffira-t-il pour remonter au classement UCI et se maintenir en World Tour ? Premiers éléments de réponse dès la fin du mois janvier.