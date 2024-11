Remco Evenepoel et plusieurs coureurs de la Soudal Quick-Step se sont rendus au siège social de Specialized en Californie.

Remco Evenepoel, Mikel Landa, Tim Merlier, Paul Magnier et Luke Lamperti, ainsi que plusieurs membres de l’équipe de direction Soudal Quick-Step, se sont rendus au centre d’innovation de Specialized à Morgan Hill dans le cadre du voyage annuel de l’équipe. Ils ont pu faire quelques tests dans le célèbre WinTunnel de Specialized et ont travaillé avec les experts Body Geometry Fit pour optimiser leur position sur le vélo. Ensemble, ils ont travaillé sur les détails essentiels qui peuvent faire la différence lorsque les coureurs participent à certaines des plus grandes courses du monde et qui sont un pilier de la relation fructueuse entre l’équipe et Specialized.

En plus du travail, les coureurs ont été ravis de pouvoir rejoindre les employés de Specialized pour célébrer ensemble une autre saison réussie. Lors du voyage, Remco Evenepoel a déclaré : « Nous sommes très reconnaissants envers Specialized de nous avoir accueillis. Nous travaillons ensemble depuis de nombreuses années maintenant. C’est un partenariat dans lequel nous partageons le même objectif de toujours nous dépasser et d’innover pour être meilleurs. C’est très important de venir voir l’équipe ici pour peaufiner les choses pour la saison à venir et parler du développement de nouveaux équipements plus rapides et de la façon dont nous pouvons mettre en œuvre leur utilisation ».

Ben Edwards, Global Marketing Manager – Road de Specialized :

« Nous sommes partenaires de Soudal Quick-Step depuis plus d’une décennie et nous ne pourrions pas être plus fiers de tout ce que nous avons accompli ensemble. Le travail que nous faisons avec les coureurs lors de ces camps d’automne n’est pas seulement essentiel pour le succès de l’équipe pour la saison à venir. Il nous aide à apprendre des meilleurs coureurs du monde et à apporter l’innovation qui en résulte à tous les coureurs. Tout le monde chez Specialized encouragera l’équipe en 2025. Nous sommes très confiants dans notre avenir commun ».