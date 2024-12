Remco Evenepoel a été opéré de la clavicule avec succès après avoir percuté une voiture à l’entrainement ce mardi.

Transporté à l’hôpital après une chute à l’entrainement, Remco Evenepoel a donné des nouvelles rassurantes sur ses réseaux sociaux ce mercredi. Après avoir heurté la portière d’une voiture, le Belge a chuté violemment. Bilan : fracture à une côte, à l’omoplate, à la main, des contusions aux poumons et une luxation de la clavicule droite qui a provoqué la déchirure de tous les ligaments environnants. Opéré de la clavicule avec succès, le leader de la Soudal Quick-Step l’affirme : « Le retour commence maintenant ».

Remco Evenepoel :

« Après un accident effrayant à l’entraînement hier, j’ai subi une opération hier soir et tout s’est bien passé. Ce sera un long voyage, mais je suis pleinement concentré sur mon rétablissement et je suis déterminé à revenir plus fort, étape par étape. Je suis très reconnaissant pour toute l’aide et le soutien que j’ai reçu ces dernières 24 heures. De la part des services d’urgence, des voisins qui m’ont aidé au premier instant, des équipes médicales d’Anderlecht et d’Herentals et de notre médecin d’équipe Phil Jansen. Une mention spéciale également à mon épouse, à ma famille pour m’avoir soutenu dans ces moments difficiles et à tous pour leurs messages de soutien. Je tiens également à exprimer mon soutien à la femme impliquée dans l’accident ».