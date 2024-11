Après avoir dominé le cyclisme dans les années 2010, la formation Ineos Grenadiers recule chaque année au classement UCI depuis 2022.

Il semble loin le temps où l’équipe Sky, devenue Ineos en 2019, raflait toutes les plus grandes courses et trustait les podiums sur les différents Grands Tours. Depuis 2021 et la victoire d’Egan Bernal sur le Giro, l’écurie britannique n’a plus remporté de Grand Tour. Après avoir pris la 4ᵉ place au classement UCI par équipe en 2023, Ineos a connu une saison 2024 encore plus délicate, avec seulement 14 victoires, soit leur plus faible total depuis la création de l’équipe en 2010. La formation de Jim Ratcliffe a même terminé 7ᵉ du classement UCI cette année, bien loin de ses moyens et de ses ambitions.

Une concurrence plus importante Si depuis sa création la Sky était l’équipe avant-gardiste, qui ne laissait rien au hasard, en optimisant le moindre petit détail, c’est désormais la grande majorité des équipes processionnelles qui le sont devenues. Stage en altitude, nutrition, matériel,… Tout est optimisé. L’équipe Ineos doit également faire face à une concurrence plus rude, avec des équipes bénéficiant de budgets encore plus importants comme la formation Visma | Lease a Bike ou encore UAE Team Emirates, qui a écrasé la concurrence sur l’année 2024, avec 81 victoires en poche ! En 2024, ils seraient quatre équipes à bénéficier d’un budget supérieur à 35 millions d’euros, nécessaires pour jouer la gagne sur un Grand Tour selon Jean-François Bourlart (manger général d’Intermarché-Wanty), qui s’était entretenu à ce sujet avec nos confrères d’Eurosport. Parmi ces équipes, on retrouve bien évidemment UAE Team Emirates (1ʳᵉ au classement UCI), Visma | Lease a Bike (2ᵉ au classement UCI), mais aussi la Red Bull Bora-Hansgrohe (5ᵉ au classement UCI). Malgré un budget conséquent, Ineos Grenadiers peine à performer que ce soit sur les Grands Tours, sur les classiques et même lors des arrivées au sprint.

L’absence d’un grand leader

Après sept saisons au plus haut niveau, Chris Froome, qui incarnait la domination Sky, a quitté l’équipe en 2021, deux ans après sa terrible chute sur le Critérium du Dauphiné. La formation Ineos Grenadiers n’a pas vraiment eu besoin de lui trouver un successeur, Egan Bernal avait déjà repris le flambeau depuis 2019 et sa victoire sur la Grande Boucle. Après une saison 2020 plus compliquée, le Colombien est bien revenu en 2021 en remportant le Giro, dernier Grand Tour acquis par Ineos Grenadiers à ce jour. Mais la terrible chute à l’intersaison 2021-2022 a coûté cher à Ineos et Bernal, lui qui n’a toujours pas retrouvé son meilleur niveau, malgré une année 2024 convaincante.

3ᵉ du Tour de France 2022, 2ᵉ du Tour d’Italie 2023, Geraint Thomas est la valeur sûre d’Ineos Grenadiers sur les Grands Tours. Mais à 38 ans, le Gallois est en fin de carrière et ne peut plus lutter pour la gagne face aux meilleurs. Cette année, il est tout de même parvenu à terminer 3ᵉ du Giro. Performant sur les Classiques, Tom Pidcock est à la peine sur les Grands Tours. En trois participations à la Grande Boucle, le natif de Leeds n’a jamais fait mieux qu’une 13ᵉ place au classement général. C’est donc sur Carlos Rodriguez que reposent souvent les espoirs de l’équipe Britannique sur le Tour. 5ᵉ en 2023, 7ᵉ cette année, l’Espagnol de 23 ans performe, mais semble un ton en dessous des Pogacar, Vingegaard ou encore Evenepoel.

Le pari de la jeunesse

Pour tenter de revenir sur le devant de la scène et retrouver les premiers rôles, Ineos Grenadiers mise sur la jeunesse. Andrew August (19 ans), Michael Leonard (20 ans), Artem Schmidt (20 ans), Theodor Storm (19 ans) ou encore Peter Øxenberg (19 ans) porteront le maillot de l’équipe World Tour en 2025. Ineos Grenadiers vient également de s’associer avec l’équipe allemande Continental Team Lotto Kern-Haus dans le but de dénicher les futures pépites du cyclisme.

Moins en réussite ces dernières années, l’équipe Ineos Grenadiers ne semble pas pouvoir rivaliser face aux armadas UAE Team Emirates / Visma | Lease a Bike et surtout leur leader Tadej Pogačar / Jonas Vingegaard sur le Tour de France notamment. Toutefois, l’équipe britannique dispose de nombreux coureurs talentueux comme Carlos Rodriguez, qui monte en puissance année après année. L’équipe compte également sur un retour d’Egan Bernal au plus haut niveau, mais aussi sur Tom Pidcock, qui devrait rester malgré une fin de saison tendue. Enfin, Ineos peut également compter dans son effectif deux des meilleurs rouleurs mondiaux avec Filippo Ganna et Joshua Tarling, âgé de 20 ans seulement.