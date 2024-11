Après avoir brillé dans les rangs espoirs ou juniors cette année, voici les 8 jeunes coureurs à suivre dans le peloton professionnel en 2025.

Jørgen Nordhagen

À seulement 19 ans, Jørgen Nordhagen est un coureur sur lequel mise beaucoup la Visma | Lease a Bike, avec qui il est en contrat jusqu’en 2027. Il faut dire que le Norvégien a crevé l’écran cette saison pour sa première année chez les Espoirs. 3ᵉ de Liège-Bastogne-Liège U23, 3ᵉ du Tour d’Alsace avec une victoire d’étape au sommet de la Planche des Belles Filles, vainqueur du Giro della Regione Friuli Venezia Giulia, Nordhagen n’a pas pris le départ de la 4ᵉ étape de la Ronde de l’Isard, malade, alors qu’il était le leader de la course. Sur le Tour d’Allemagne, sa première course par étapes chez les professionnels, il a pris la 7ᵉ place.

Pablo Torres

Comme Jørgen Nordhagen, Pablo Torres n’a que 19 ans, mais n’a pas tardé à s’illustrer dans les rangs espoirs. 2ᵉ du Giro U23, 5ᵉ du Tour du Val d’Aoste ou encore 3ᵉ du Giro della Regione Friuli Venezia Giuli, l’Espagnol a eu plus de mal à briller sur les courses professionnelles avec le maillot de la formation UAE Team Emirates. En août, sur le Tour de l’Avenir, Torres a montré toutes ses qualités de grimpeur en remportant la dernière étape au sommet du terrible Colle delle Finestre, près de 4 minutes devant le maillot jaune Joesph Blackmore. Cette avance ne lui aura pas suffi pour renverser le Britannique au classement général, pour 12 petites secondes. Grand espoir du cyclisme espagnol, Torres a l’un des plus longs contrats du peloton, en étant lié avec UAE Team Emirates jusqu’en 2030.

Albert Withen Philipsen

Vainqueur de la Course de la Paix et du Tour du Valromey, deux des courses les plus prestigieuses du calendrier Juniors, Albert Withen Philipsen sera à suivre de près en 2025. 4ᵉ de Paris-Roubaix Juniors, le Danois sait tout faire. Il est également un excellent rouleur, en témoignent son titre de champion national du CLM juniors ou encore sa sixième place lors des championnats du monde de la discipline à Zurich. Sur la course en ligne, alors qu’il était le favori et dans le groupe de tête, le futur coureur de la Lidl-Trek a abandonné sur chute.

Paul Seixas

À tout juste 18 ans, Paul Seixas est l’un des grands espoirs du cyclisme français. En deux saisons dans les rangs juniors, le Lyonnais a montré tout l’étendu de son talent. Vainqueur de Liège-Bastogne-Liège Juniors, du Giro della Lunigiana mais aussi champion du monde du CLM Juniors, Seixas va disputer sa première première saison chez les professionnels en 2025, sous le maillot de la formation Décathlon AG2R La Mondiale, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2027. Cette année, le grimpeur a également remporté la Classique des Alpes en solitaire, plus de 4 minutes devant son dauphin.

Niklas Behrens

Tout juste sacré champion du monde Espoirs de la course en ligne, Niklas Behrens s’est engagé pour trois saisons avec la Visma | Lease a Bike, alors qu’il évoluait dans l’équipe continentale de la Lidl-Trek cette année. Malgré son physique imposant (1,95 m / 80 kilos), l’Allemand passe bien les bosses, en atteste sa victoire à Zurich sur un parcours exigeant. Excellent rouleur, très bon sprinter, Behrens sera un renfort de poids pour la Visma | Lease a Bike en 2025, notamment sur les classiques, qui devraient convenir à son profil.

Léo Bisiaux

3ᵉ de la Course de la Paix, 6ᵉ du Giro Next Gen, mais aussi 4ᵉ du Tour de l’Avenir, Léo Bisiaux a été performant et constant tout au long de l’année, pour sa première saison dans les rangs espoirs. Excellent grimpeur, le natif de Fontainebleau aime jouer les classements généraux. En 2025, il disputera sa première saison chez les professionnels à 19 ans, lui qui est sous contrat avec la formation Décathlon AG2R La Mondiale jusqu’en 2028.

Jelte Krijnsen

3ᵉ de l’Olympia’s Tour, 6ᵉ du Tour de l’Eure et Loire avec une victoire d’étape ou encore 6ᵉ des championnats des Pays-Bas, le coureur de 23 ans est devenu stagiaire pour l’équipe ProTour Q36.5 Pro Cycling Team au mois d’août. Sous les couleurs de la formation suisse, le Néerlandais a remporté Druivenkoers – Overijse en solitaire et pris la 6ᵉ place du Tour de Grande-Bretagne. Avec son équipe continentale Parkhotel Valkenburg, Krijnsen s’est imposé en solitaire sur la 4ᵉ étape du Tour du Danemark avant de remporter le classement général du Tour of Taihu Lake, course UCI Pro Series en Chine. En 2025, Jelte Krijnsen évoluera en World Tour chez Jayco-AlUla.

Brieuc Rolland

Après deux saisons au sein de la Continentale Groupama-FDJ, Brieuc Rolland va rejoindre la World Tour en 2025. Le Breton a excellé dans les rangs espoirs cette année en remportant la Course de la Paix, mais aussi le Tour de Lombardie U23. 8ᵉ du Tour du Rwanda et du Tour de l’Avenir, Le coureur de 21 ans a déjà disputé plusieurs courses avec la World Tour Groupama-FDJ, dont huit manches de la Coupe de France où il a pris une belle 3ᵉ place sur la Polynormande.