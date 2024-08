Pablo Torres (Espagne) a remporté, ce samedi, la 6ᵉ étape du Tour de l’Avenir. Sur les pentes du Colle delle Finestre, l’Espagnol était le plus fort et s’est imposé en solitaire. Il devance Joseph Blackmore (Grande-Bretagne), +3:43″, et Tijmen Graat (Pays-Bas), +4:09″. Il aura manqué 12 secondes à Pablo Torres pour remporter le classement général de ce Tour de l’Avenir 2024, qui revient donc à Joseph Blackmore. Tijmen Graat complète le podium final, devant Léo Bisiaux (France), 4ᵉ.

Magique Pablo Torres ! 🤩 Vainqueur d’étape, il lui aura manqué 10 secondes pour renverser le général… Peter Joseph BLACKMORE conserve son maillot jaune @cic . 💛#TDAV #TourdelAvenir ✨ pic.twitter.com/9J3nPP9Bm7 — Tour de l’Avenir (@tourdelavenir) August 24, 2024

Le classement de la 6ᵉ étape du Tour de l’Avenir

Pablo Torres Joseph Blackmore Tijmen Graat

