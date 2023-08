Matthew Riccitello (États-Unis) a remporté, ce samedi matin, l’étape 7a du Tour de l’Avenir. Pour ce septième jour de course, les coureurs avaient rendez-vous avec un contre-la-montre individuel en côte de 11 km entre Montricher-Albanne et Les Karellis. Deuxième de l’étape reine hier, Riccitello a montré ses qualités de grimpeur en signant le meilleur temps (31:31″). Il devance Davide Piganzoli (Italie) et Isaac Del Toro (Mexique). Matthew Riccitello conforte son maillot jaune de leader et compte désormais 1:04″ d’avance sur Piganzoli avant l’étape 7b ce samedi après-midi.



