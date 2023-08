La première étape du Tour de l’Avenir a été remportée par le Danois Anders Foldager. Deuxième sur le podium l’Italien Giacomo Villa et sur la troisième marche, le Français Pierre Thierry. Le trio aura roulé ensemble en tête de la course. Anders Foldager devient par la même occasion le premier maillot jaune de cette 59e édition. On notera aussi l’abandon de Johannes Staune Mittet

Avec une moyenne de 45,3 km/h depuis le Grand départ de Carnac, Foldager a su mener une étape rondement. L’arrivée à La Gacilly, après une montée de huit cent mètres, a vu le jeune coureur de 22 ans dépasser ses concurrents. Il n’est pas novice en matière de victoire. Rappelons sa performance sur le Tour d’Italie espoirs ce printemps.

La Lutte des Échappés

Les attaquants ont marqué cette étape. L’échappée, ayant pris jusqu’à quatre minutes d’avance, s’est jouée à la seconde. Seulement cinq petites secondes séparaient le peloton d’Anders au sommet final. Derrière lui, l’Italien Villa et le Breton Pierre Thierry ont animé la course. Thierry, soutenu par son public morbihannais, a fait preuve d’audace, même si ses tentatives d’échappée ont été vaines.

Le Tour de l’Avenir Promet

La première étape donne le ton. La deuxième étape, bien qu’elle ne présente pas de grands dénivelés, interpelle par sa distance. Entre Nozay et Chinon, les coureurs parcourront 195 km, plus les douze du départ fictif. Une épreuve pour les espoirs, notamment pour les moins expérimentés de la catégorie U23.