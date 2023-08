Le Tour de l’Avenir 2023 débute ce dimanche 20 août. Voici le parcours et les favoris de cette 59ᵉ édition.

La 59ᵉ édition du Tour de l’Avenir s’élance ce dimanche 20 août. Créée en 1961, l’épreuve rassemble chaque année les meilleurs coureurs espoirs mondiaux qui défendent les couleurs de leur équipe nationale. L’an dernier, Cian Uijtdebroeks (Belgique) avait remporté le classement général devant Johannes Staune-Mittet (Norvège) et Michel Hessmann (Allemagne). Cette année, Staune-Mittet, Matthew Riccitello ou encore Ryan Archie font figure de favori.

Le palmarès du Tour de l’Avenir

Le parcours du Tour de l’Avenir

1ʳᵉ étape : Carnac → La Gacilly (142,2 km) 2ᵉ étape : Nozay →Chinon (195 km) 3ᵉ étape (CLM par équipes) : Vatan → Issoudun (26,5 km)

4ᵉ étape : Aigurande → Evaux-les-Bains (150,1 km)

5ᵉ étape : La Tour-de-Salvagny → Lac d’Aiguebelette (138,3 km)

6ᵉ étape : Méribel → Col de la Loze (68,5 km)

Étape 7a (CLM individuel) : Montricher-Albanne → Les Karellis (11,1 km)

Étape 7b : Les Karellis → Val-Cenis Col du Mont Cenis (69,6 km)

8ᵉ étape : Val-Cenis → Sainte-Foy-Tarentaise (99,6 km)









Les favoris du Tour de l’Avenir

Johannes Staune-Mittet (Norvège)

Vainqueur du Giro U23 et 2ᵉ du Tour de l’Avenir l’an dernier, il sera l’homme à battre.





Ryan Archie (Irlande)

L’Irlandais a terminé au pied du podium l’an dernier.





Matthew Riccitello (États-Unis)

Le grimpeur américain a participé au Giro cette saison chez les professionnels.





Jan Christen (Suisse)

Le Suisse sera l’un des hommes à suivre.





Hannes Wilksch (Allemagne)

3ᵉ du Giro U23 cette année, il sera le leader de l’Allemagne.





Antoine Huby (France)

Vainqueur de la Course de la Paix, le Français sera à suivre.





William Junior Lecerf (Belgique)

Le Belge excelle dès que la route s’élève.





Davide Piganzoli (Italie)

5ᵉ l’an dernier, il sera l’un des outsiders.





Mathys Rondel (France)

Le Français vient de terminer 2ᵉ du Tour d’Alsace.





La startlist provisoire du Tour de l’Avenir

Comment suivre le Tour de l’Avenir ?

Les étapes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 seront à suivre en direct vidéo sur le site et la page Facebook du Tour de l’Avenir. Les étapes 8 et 9 seront diffusées en direct sur Eurosport et GCN+.