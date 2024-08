Florian Samuel Kajamini (Italie) a remporté, ce vendredi, la 5ᵉ étape du Tour de l’Avenir. Membre de la bonne échappée de huit coureurs, l’Italien s’est imposé au sprint devant Emiel Verstrynge (Belgique) et Louis Sutton (Grande-Bretagne). Présent à l’avant de la course, Joseph Blackmore (Grande-Bretagne) récupère le maillot jaune de leader tandis que Pablo Torres (Espagne) et Jarno Widar (Belgique) ont été piégés.

Le classement de la 5ᵉ étape du Tour de l’Avenir

Florian Samuel Kajamini Emiel Verstrynge Louis Sutton

