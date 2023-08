Le coureur allemand Michel Hessmann a été suspendu par la Jumbo-Visma suite à un résultat positif au contrôle antidopage.

Michel Hessmann est suspendu par son équipe Jumbo-Visma jusqu’à nouvel ordre. 3ᵉ du Tour de l’Avenir en 2022, le jeune allemand de 22 ans a été testé positif lors d’un contrôle anti-dopage en juin dernier, indique l’équipe néerlandaise. « Il s’agissait d’un contrôle hors compétition le 14 juin en Allemagne. Le produit détecté est un médicament diurétique. Nous attendons les résultats d’une enquête plus approfondie. Michel a été suspendu par l’équipe jusqu’à nouvel ordre », précise la Jumbo-Visma.

It concerned an out-of-competition control on 14 June in Germany. The detected product is a diuretic medicine. We await the results of further investigation. Michel has been suspended by the team until further notice. pic.twitter.com/9T7W3p6SGf

