Alors qu’il mettra un terme à sa carrière de coureur professionnel à l’issue de la saison, Tony Gallopin sera directeur sportif en 2024.

Tony Gallopin va mettre un terme à sa carrière de coureur lors de Paris-Tours, mais va devenir directeur sportif de la Lotto Dstny dès la saison prochaine. Le coureur français connait bien la famille de Lotto Dstny puisqu’il a défendu les couleurs de la formation belge pendant quatre ans, entre 2014 et 2017. Lors de son passage chez Lotto-Belisol, devenue ensuite Lotto-Soudal, Gallopin a notamment remporté une étape du Tour 2014, endossant au passage le célèbre maillot jaune. Il a également décroché des succès à Paris-Nice, à l’Étoile de Bessèges et au GP de Wallonie. Dirk Demol deviendra lui aussi directeur sportif de la formation belge l’an prochain. Les deux hommes ont signé un contrat de deux ans.

Stéphane Heulot, PDG de Lotto Dstny

« Tony connait bien l’équipe et sera tout fraîchement retraité du peloton professionnel. Il est important que les directeurs sportifs restent proches des coureurs et qu’ils sachent ce qui se passe dans le peloton. Tony aura également l’occasion d’apprendre le métier et d’évoluer en tant que directeur sportif. »