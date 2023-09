Le coureur belge de la Jumbo-Visma Nathan van Hooydonck aurait été victime d’un malaise alors qu’il conduisait sa voiture.

Nathan van Hooydonck a été victime d’un accident de la route ce mardi en Belgique. Le coureur de la Jumbo-Visma aurait fait un malaise avant de percuter plusieurs véhicules. Dans un communiqué publié en début d’après-midi, la formation Jumbo-Visma indique que van Hooydonck a été transporté à l’hôpital suite à un accident de la route, sans confirmer les rumeurs selon lesquelles il se trouve dans un état critique.

We can confirm that earlier today our rider Nathan van Hooydonck became unwell while driving his car, leading to his involvement in a traffic accident. He was subsequently transported to the hospital, where he is receiving good medical care. We cannot confirm rumours that his…

