Le coureur néerlandais de l’équipe Cofidis Wesley Kreder a été victime d’une myocardite dans la nuit du 28 au 29 août dernier.

Dans un communiqué publié ce mercredi matin, l’équipe Cofidis indique que son coureur Welsey Kreder a été victime d’une myocardite, une inflammation du muscle cardiaque. Ses proches lui ont prodigué les premiers soins avant qu’il ne soit transféré à l’hôpital où il a été admis d’urgence. Après quelques jours en observation, il a pu rejoindre son domicile le 6 septembre. Son état de santé continue d’être surveillé par un cardiologue et par les médecins de l’équipe Cofidis et il a été décidé de mettre un terme à sa saison sans savoir s’il pourra continuer sa carrière professionnelle.

Wesley Kreder :

« Je me suis couché normalement le 28 août et le lendemain, je me suis réveillé à l’hôpital. C’était vraiment étrange de me retrouver là, de me demander ce qu’il s’était passé et pourquoi j’en étais arrivé là. Je suis resté plusieurs jours à l’hôpital pour passer une batterie de tests, bien récupérer avant de rentrer à la maison. Désormais, je me sens bien, c’est difficile de penser que j’ai eu une crise cardiaque il y a quinze jours. J’ai commencé à marcher dehors, je continue à me reposer, à m’occuper de mes deux enfants (6 et 2 ans) ».

Notre coureur, @wesleykreder a été victime d'un accident cardiaque dans la nuit du 28 au 29 août. On vous donne des nouvelles ⤵️https://t.co/dprcbcdx1E Remets-toi vite Wesley !

📸 @MathildeLAzou pic.twitter.com/TJDu5gkMNL — Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) September 13, 2023

« J’ai encore besoin de temps pour que ma convalescence se passe bien. Mais les médecins n’ont pas dit que je ne pouvais plus remonter sur un vélo et j’espère pouvoir en faire d’ici à une à deux semaines. En revanche, c’est trop tôt pour évoquer déjà l’avenir. Je tiens à remercier profondément mes proches, ma compagne et mes beaux-parents en tête, qui m’ont soutenu dans cette épreuve et aux équipes médicales qui m’ont soigné. Merci également au staff de l’équipe Cofidis et à Cédric Vasseur qui ont toujours été à mes côtés et m’accompagnent dans ces moments difficiles. Actuellement, l’heure n’est pas à se projeter, mais à bien récupérer et à profiter, aussi. Je suis tellement heureux de vivre ! »