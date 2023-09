Victime d’une anomalie du muscle cardiaque, Nathan van Hooydonck est contraint de mettre un terme à sa carrière.

Victime d’un malaise alors qu’il était au volant de sa voiture le 12 septembre dernier, Nathan van Hooydonck a quitté l’hôpital universitaire d’Anvers ce mercredi. Après des tests approfondis, le coureur belge de la Jumbo-Visma a été diagnostiqué avec une anomalie du muscle cardiaque qui a causé la maladie qui a failli lui coûter la vie mardi dernier. « Ces découvertes marquent la fin de la carrière professionnelle de Van Hooydonck », précise la Jumbo-Visma.

Nathan Van Hooydonck (@NVHooydonck) returns home but with bad news about his professional career Read the full article on our website 📰https://t.co/SFzqf8qvaD — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) September 20, 2023

Nathan van Hooydonck : « Je me rends compte que j’ai eu une chance incroyable. Les choses auraient pu se passer différemment si je n’avais pas reçu une bonne aide aussi rapidement. Je vais bien maintenant, mais je dois encore composer avec le fait que cela marque la fin de ma carrière professionnelle. Je tiens à exprimer ma gratitude aux gens qui m’ont aidé, l’équipe médicale de l’hôpital et tous les fans qui m’ont envoyé des messages, je vais maintenant me concentrer sur ma guérison et ma paternité prochaine. Tout se passe bien avec Alicia et la grossesse, et nous attendons avec impatience l’accouchement. Cela m’aide vraiment maintenant. »