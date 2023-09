Vainqueur d’étape sur le Giro 2022, le coureur italien Stefano Oldani va quitter Alepcin-Deceuninck à l’issue de la saison 2023.

Stefano Oldani va rejoindre l’équipe Cofidis en 2023. À 25 ans, le coureur italien a signé un contrat de deux ans avec la formation nordiste. Vainqueur d’une étape sur le Giro 2022, Oldani est un baroudeur, à l’aise sur les profils de moyenne montagne et sur les classiques. Il a dans le viseur les Ardennaises et bien entendu Milan-San Remo, la course de son cœur.

Stefano Oldani :

« Je suis très heureux de rejoindre Cofidis. C’est une équipe historique dans le peloton et je ne doute pas qu’elle dispose d’une structure solide en tant qu’équipe UCI World Tour. J’ai hâte de commencer avec l’équipe et je suis fier que l’équipe et le staff me fassent confiance pour tout donner. Je connais Roberto (Damiani, directeur sportif) depuis que je suis gamin et je suis très heureux de travailler avec lui. J’ai envie d’avoir des objectifs élevés dès mes débuts dans l’équipe. Vivement le stage et la reprise de la saison ! »

Cédric Vasseur, manager général de la Cofidis :

« L’arrivée de Stefano est une très bonne nouvelle pour l’équipe Cofidis. C’est un grand professionnel. Son expérience et ses qualités sportives seront autant d’atouts pour continuer notre progression au plus haut niveau. Nous suivions depuis plusieurs années son parcours et sa progression. Il appartient à une catégorie de coureurs qui nous manquait dans notre effectif. Il va arriver dans ses meilleures années et nous avons de grandes ambitions ensemble. Il sera un homme important dans notre groupe de classiques, mais aussi dans notre quête de victoires d’étapes dans les grands Tours ! »