À 28 ans, Davide Ballerini s’est engagé avec Astana Qazaqstan Team pour 2024, équipe dont il a déjà porté les couleurs en 2019.

Après quatre saisons chez Quick-Step, Davide Ballerini va rejoindre l’équipe Astana Qazaqstan en 2024. Le coureur italien a signé un contrat d’un an et retrouvera l’équipe kazakhe, quatre ans après l’avoir quitté. À 28 ans, Ballerini s’était notamment illustré lors de sa victoire sur l’Omloop Het Nieuwsblad en 2021. Il viendra renforcer l’équipe pour les classiques.

Davide Ballerini :

« Je peux dire que je suis très heureux de revenir dans l’équipe Astana Qazaqstan et je suis sûr qu’ensemble, nous pouvons réaliser quelque chose de bien. Je connais très bien l’équipe, c’est un groupe solide où les gens savent travailler, créer une bonne ambiance et mettre tout en place. Et je sais que l’équipe sait gagner. Je m’attends à de grandes choses la saison prochaine et je suis sûr que tout se passera dans le bon sens, tant pour moi que pour l’équipe. Maintenant, avec ce déménagement, j’obtiens de nouveaux objectifs, une nouvelle motivation. Bien sûr, je voudrais avant tout me concentrer sur les courses classiques du Nord et en particulier sur Paris-Roubaix ».

Alexandr Vinokurov, directeur général d’Astana Qazaqstan.

« Nous connaissons très bien Davide comme un vrai professionnel, un coureur de classique fort et fidèle à l’équipe et nous avons passé une bonne saison ensemble en 2019. Nous aimerions voir Davide comme l’un des chefs d’équipe dans les classiques du Nord, mais aussi comme un joueur d’équipe et un chasseur d’étapes dans les Grands Tours. J’ai hâte de revoir Davide Ballerini à Astana et je crois qu’ensemble, nous pouvons obtenir des résultats importants. »