Jai Hindley, le vainqueur du Giro 2022 et porteur du maillot jaune sur le dernier Tour de France, a prolongé son contrat avec la Bora-Hansgrohe.

Jai Hindley vient de prolonger son contrat avec la formation Bora-Hansgrohe. Le coureur australien s’était révélé en 2020 en portant le maillot rose de leader et en terminant 2ᵉ du Giro avant de remporter le classement général en 2022. La saison dernière, Hindley s’est illustré en remportant la 5ᵉ étape du Tour de France et en portant le maillot jaune lors d’une étape. À 23 ans, Florian Lipowitz a, lui aussi, prolongé son contrat au sein de l’équipe Bora-Hansgrohe. Les deux coureurs, qui disputent actuellement le Tour de Romandie, sont désormais liés à la formation allemande jusqu’en 2025.

We are delighted to announce Jai Hindley and Florian Lipowitz have signed a contract extension! Read more information https://t.co/yzgBlPjSS6#BORAhansgrohe #BandofBrothers pic.twitter.com/AfeIfDPXwC — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) April 24, 2024

Jai Hindley :

« Je suis très heureux de prolonger avec Bora-Hansgrohe. J’apprécie vraiment la confiance et les opportunités que l’équipe m’a accordées jusqu’à présent, ainsi que tout ce qu’elle a fait pour moi. Ils ont joué un rôle majeur dans ma carrière et mon développement. C’est vraiment devenu comme une deuxième famille pour moi et je me sens chez moi ici. J’ai hâte de continuer à grandir et à me développer, et de viser de grands objectifs à l’avenir, ce qui a toujours été important pour moi. Nous avons la même vision et je suis reconnaissant de la confiance qu’ils m’ont accordée pour y parvenir. J’ai hâte de continuer mon voyage ici ».