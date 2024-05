Mathieu van der Poel sera au départ du Tour de France, mais aussi de la course en ligne des JO. Le Néerlandais fait l’impasse sur le VTT.

Paris-Roubaix, le Tour des Flandres, 3ᵉ de Lège-Bastogne-Liège,… Après un début de saison tonitruent, Mathieu van der Poel sera aligné au départ du Tour de France et de la course en ligne des JO de Paris 2024. Le champion du monde va toutefois manquer les épreuves VTT pour se concentrer sur la route. De son côté, Jasper Philipsen participera au Tour de Belgique et aux championnats de Belgique pour préparer le Tour de France 2024.

Mathieu van der Poel :

« C’est le choix le plus logique pour pouvoir préparer mes objectifs sans pression de temps. La combinaison avec le VTT était trop difficile. Mais qui sait, peut-être qu’à Los Angeles en 2028 je pourrai me concentrer sur le VTT. Mon ambition pour le Tour de France ? J’espère, comme l’année dernière, aider mon coéquipier Jasper Philipsen dans sa quête de victoires d’étapes et d’un éventuel maillot vert. Et l’objectif est aussi de gagner moi-même une étape cette année ».