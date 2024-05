Jai Hindley, le vainqueur du Giro 2022 et porteur du maillot jaune sur le dernier Tour de France, a prolongé son contrat avec la...

Isaac Del Toro a prolongé pour trois saisons de plus, jusqu'en 2029, au sein de l'équipe UAE Team Emirates.

Trois mois après sa lourde chute sur le Tour Down Under et une commotion cérébrale, Rudy Molard sera au départ du Tour de Romandie.