Miguel Angel Lopez a été suspendu quatre ans par l’UCI pour usage et possession d’une substance interdite lors du Giro d’Italia 2022.

L’Union Cycliste Internationale (UCI) informe que le Tribunal Antidopage de l’UCI a rendu une décision contre le coureur colombien Miguel Ángel López. Le Tribunal a déclaré Miguel Ángel López coupable de violation des règles antidopage (VRAD) pour usage et possession d’une substance interdite (ménotropine), concomitamment au Giro d’Italia 2022, et a imposé au coureur une suspension de quatre ans. Conformément au Code Mondial Antidopage et au Règlement Antidopage UCI, la période de suspension a débuté le 25 juillet 2023 et restera en vigueur jusqu’au 24 juillet 2027.

La ménotropine est une substance interdite de la classe S2.2 (hormones peptidiques) de la liste des interdictions tenue à jour par l’Agence mondiale antidopage (AMA) et adoptée par l’UCI. Pour rappel, la procédure disciplinaire a été ouverte à la suite d’une enquête menée par l’Agence internationale de contrôle (ITA) sur la base de preuves obtenues auprès de la Guardia Civil espagnole et de l’Organisation espagnole antidopage (CELAD) dans le cadre de l’opération dite « Ilex » concernant Dr Marcos Maynar.