Robert Stannard a été suspendu rétroactivement par l’UCI en raison d’anomalies inexpliquées dans son passeport biologique.

Dans un communiqué publié ce mardi, l’Union Cycliste Internationale (UCI) a informé que le Tribunal Antidopage de l’UCI a rendu une décision contre le coureur australien Robert Stannard. « Le Tribunal a conclu que Robert Stannard avait commis une violation des règles antidopage en utilisant une substance interdite ou une méthode interdite en raison d’anomalies inexpliquées dans son passeport biologique en 2018 et 2019. En conséquence, le Tribunal a imposé une période de suspension de quatre ans sur le coureur ainsi qu’une amende pécuniaire correspondant à 70% de son salaire annuel moyen en 2018 et 2019 », informe l’UCI.

« Conformément aux règles applicables, à savoir le Code Mondial Antidopage et le Règlement Antidopage de l’UCI, le Tribunal a décidé que la période de suspension débutera le 17 août 2018, soit le jour de l’apparition de la première anomalie, compte tenu compte du retard avec lequel les anomalies du coureur ont été communiquées à l’UCI. La décision n’est pas définitive, car elle peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) par le coureur, sa Fédération Nationale et son Agence Nationale Antidopage, l’UCI et l’Agence Mondiale Antidopage (AMA) dans un délai d’un mois », conclut l’UCI. Cette suspension rétroactive a donc pris fin le 17 août 2022.