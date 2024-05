Non-retenue pour disputer les Jeux Olympiques cet été, Evita Muzic accepte cette décision avec amertume et regrets.

Paul Brousse vient de dévoiler, ce mardi, le nom des trois coureuses qui auront l’honneur de disputer les JO de Paris à domicile. Victoire Berteau, Juliette Labous et Audrey Cordon-Ragot ont été retenues pour la course en ligne. Ces deux dernières disputeront également le contre-la-montre. Parmi l’une des grandes absentes de cette liste : Evita Muzic. La grimpeuse de la FDJ-Suez réalise un excellent début de saison. Elle vient de terminer 2ᵉ de la Vuelta Femenina, avec, à la clé, une victoire d’étape devant Demi Vollering.

#AnousParis 🇫🇷 Dévoilement de l’@equipedefra de Cyclisme sur Route pour les épreuves Femmes Contre-La-Montre et course en ligne pour @paris2024 🇫🇷 ➡️ Victoire Berteau

➡️ Audrey Cordon-Ragot

➡️ Juliette Labous 📺 Découvrez nos athlètes en vidéo ➡️https://t.co/gF1pZR32BI pic.twitter.com/QyXwDsV1xi — FFC (@FFCyclisme) May 28, 2024

La réaction d’Evita Muzic :

« L’épreuve de cyclisme sur route des Jeux Olympiques de Paris 2024 était un rêve. Je n’y participerai pas. Le sélectionneur en a décidé autrement et je ne peux qu’accepter cette décision avec amertume et regrets. Amertume, car je faisais de cette course un objectif majeur de ma saison. Ces Jeux à Paris sont l’évènement du siècle, l’occasion unique de faire briller le drapeau bleu-blanc-rouge à domicile, de jouer une médaille et d’inspirer les futures générations de notre sport ».

« Regrets aussi, car avec mes performances depuis le début de saison, ma victoire sur la Vuelta et les résultats obtenus sur des circuits explosifs qui correspondent au parcours des JO, je pensais avoir prouvé la pertinence de ma sélection. C’est ce que je croyais. Je serais tout de même et évidemment l’une des plus grandes supportrices de l’équipe de France. La vie sportive est faite de déception, qu’il faut apprendre à encaisser, pour devenir plus forte. Je regarde maintenant vers le Tour de France Femmes, plus déterminée que jamais ».