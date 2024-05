Evita Muzic (FDJ-Suez) a remporté, ce vendredi, la 6ᵉ étape de la Vuelta Femenina. La coureuse de la formation FDJ-Suez a été la seule à avoir résisté au rythme effréné du maillot rouge Demi Vollering (Team SD Worx – Protime) dans la redoutable ascension de la Laguna Negra à Vinuesa. Muzic est maintenant 6ᵉ au général tandis que Vollering conserve sa première place et creuse même l’écart sur Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek), +56″ et Riejanne Markus (Team Visma | Lease a Bike), +1:14″.

