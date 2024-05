Demi Vollering (Team SD Worx – Protime) a remporté, ce jeudi, la 5ᵉ étape de la Vuelta Femenina. Dans l’ascension finale de l’Alto del Fuerte Rapitán. Jaca (3,2 km à 8,2%), la championne des Pays-Bas a fait la différence dans le dernier kilomètre, pour s’imposer en solitaire. Elle devance sa compatriote Yara Kastelijn (Fenix-Deceuninck), +28″ et Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek), +28″. Vollering décroche sa première victoire de la saison et s’empare du maillot rouge, 31″ devant Longo Borghini.

