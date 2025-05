Demi Vollering (FDJ-Suez) a remporté, ce samedi, la 7ᵉ étape de La Vuelta Femenina 2025. Dans l’ascension finale de l’Alto de Cotobello (10,5 km à 8%), Anna van der Breggen (SD Worx – Protime) accélère et tête de course et seules trois coureuses parviennent à s’accrocher : Demi Vollering, Marlen Reusser (Movistar Team) et Cédrine Kerbaol (EF Education-Oatly). Dans le dernier kilomètre, Vollering attaque et s’envole vers sa deuxième victoire de la semaine. Elle devance, comme sur le podium final, Marlen Reusser et Anna van der Breggen. Cédrine Kerbaol (EF Education-Oatly) prend la quatrième place de l’étape et du général final.

Final stage and overall GC win for Demi Vollering, who just keeps dominating the stage races 🔥 #LaVueltaFemenina https://t.co/ALGGvbtphe pic.twitter.com/DHtDNvkCpd — Eemeli (@LosBrolin) May 10, 2025

Le classement de la 7ᵉ étape de La Vuelta Femenina 2025

Demi Vollering Marlen Reusser Anna van der Breggen

Results powered by FirstCycling.com