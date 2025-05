La 11ᵉ édition de La Vuelta Femenina s’élance ce dimanche. Voici la présentation des sept étapes et des favorites.

La Vuelta Femenina 2025 a lieu du 4 au 10 mai. Créée en 2015, l’épreuve est inscrite au calendrier UCI World Tour féminin. De 2015 à 2017, l’épreuve était une course d’un jour avant de devenir une course par étapes depuis 2018. L’an dernier, Demi Vollering (SD Worx – Protime) avait remporté le classement général devant Riejanne Markus (Visma | Lease a Bike) et Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek). Cette année, Demi Vollering tentera d’inscrire son nom au palmarès de la course pour la deuxième année consécutive, sous les couleurs de la FDJ-Suez cette fois-ci.

Le palmarès de La Vuelta Femenina

Le parcours de La Vuelta Femenina 2025

1ʳᵉ étape (CLM par équipe) : Barcelone → Barcelone (8,1 km)

2ᵉ étape : Molins de Rei → Sant Boi de Llobregat (99 km)

3ᵉ étape : Barbastro → Huesca (132,4 km)

4ᵉ étape : Pedrola → Borja (111,6 km)

5ᵉ étape : Golmayo → Lagunas de Neila (120,4 km)

6ᵉ étape : Becerril de Campos → Baltanás (126,7 km)

7ᵉ étape : La Robla → Alto de Cotobello (152,6 km)

Les favorites de La Vuelta Femenina 2025





Demi Vollering (FDJ-Suez) ★★★★★













Anna van der Breggen (Team SD Worx – Protime) ★★★





Katarzyna Niewiadoma (CANYON//SRAM zondacrypto) ★★★





Liane Lippert (Movistar Team) ★★





Juliette Labous (FDJ-Suez) ★★





Pauline Ferrand-Prévot (Visma | Lease a Bike) ★★





Cédrine Kerbaol (EF Education-Oatly) ★





Niamh Fisher-Black (Lidl – Trek) ★





Neve Bradbury (CANYON//SRAM zondacrypto) ★





Comment suivre la Vuelta Femenina 2025 à la TV ?

La Vuelta Femenina 2025 sera diffusé sur les antennes d’Eurosport.