Demi Vollering (FDJ-Suez) a remporté, ce jeudi, la 5ᵉ étape de La Vuelta Femenina 2025. Dans l’ascension finale des Lagunas de Neila (6,5 km à 9,1 %), Demi Vollering passe à l’offensive et distance toutes ses concurrentes. La leader de la FDJ-Suez s’impose en solitaire au sommet, 24″ devant Marlen Reusser (Movistar Team) et 56″ devant Anna van der Breggen (SD Worx – Protime). Demi Vollering décroche sa quatrième victoire de la saison et s’empare du maillot rouge, 45″ devant Anna van der Breggen.

Demi Vollering (FDJ-Suez) montre les muscles et prend les commandes de la Vuelta Femenina en remportant le 5e étape ! 👑#LesRP pic.twitter.com/ncJOk7kDux — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 8, 2025

Le classement de la 5ᵉ étape de La Vuelta Femenina 2025

Demi Vollering Marlen Reusser Anna van der Breggen

