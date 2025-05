Anna van der Breggen (SD Worx – Protime) a remporté, ce mercredi, la 4ᵉ étape de La Vuelta Femenina 2025. Dans la descente finale, la Néerlandaise profite d’un moment de répit pour attaquer et s’en va seule s’imposer en solitaire. Elle devance Marianne Vos (Visma | Lease a Bike), qui règle le groupe des favorites au sprint, et Demi Vollering (FDJ-Suez). Anna van der Breggen décroche sa première victoire depuis son retour à la compétition cette année. Femke Gerritse (SD Worx – Protime) conserve le maillot rouge, 05″ devant sa coéquipière et leader, Anna van der Breggen.

🏅Victoria de la neerlandesa Anna van der Breggen en la etapa 4 de #LaVueltaFemenina con final en Borja. pic.twitter.com/ueva0BsNMb — Teledeporte (@teledeporte) May 7, 2025

Le classement de la 4ᵉ étape de La Vuelta Femenina 2025

Anna van der Breggen Marianne Vos Demi Vollering

