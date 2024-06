Retraitée depuis fin 2021, Anna van der Breggen sera de retour à la compétition en 2025 au sein de l’équipe SD Worx-Protime.

C’est un coup de Tonnerre dans le peloton féminin. Après trois saisons sans compétition, Anna van der Breggen sera de retour en 2025 en tant que cycliste professionnelle. La championne olympique et double championne du monde sur route a signé un contrat jusqu’à fin 2026 avec l’équipe SD Worx-Protime. Depuis 2022, Van der Breggen est team manager au sein de la formation néerlandaise. L’année dernière, elle a constaté que la motivation pour recommencer des courses cyclistes était revenue complètement.

« After this long break, I feel it is a privilege to be able to ride races and be a cyclist again. For me, it is no longer so much about ticking off races or victories, but more about enjoying the sport & the competition. » 💬 Anna van der Breggen, who talks about coming back as… pic.twitter.com/X5e9GGvyfu — Team SD Worx – Protime (@teamsdworx) June 20, 2024

« J’ai hâte d’y être »

« J’ai hâte d’épingler à nouveau un dossard. Si je veux revenir comme cycliste, c’est maintenant ou jamais. J’ai hâte d’y être. La motivation est grande de revenir sur le vélo après trois ans. C’est une décision passionnante. Si je n’avais pas ressenti la motivation, je ne serais jamais capable de faire ça. C’est aussi la raison pour laquelle j’ai décidé arrêter en 2021 après les Jeux olympiques de Tokyo. Je faisais la même chose depuis des années et je sentais que j’étais fatigué. J’ai pu gagner beaucoup de compétitions, mais physiquement et mentalement, cela demande aussi beaucoup de travail. Pendant cette période d’une année où j’ai regardé le cyclisme sous un angle différent, je sens que la motivation et l’envie de faire du vélo sont complètement revenues. J’ai hâte de revenir à nouveau sur le vélo et de courir à nouveau avec l’équipe, je me rends compte, maintenant, combien j’aime le jeu, le sport et la compétition. »

« Mon état d’esprit sera différent. Je serais moins concentré sur les victoires dans certaines courses ou sur des objectifs clairs. Après cette longue pause, je pense que c’est un privilège de pouvoir participer à des courses et d’être à nouveau cycliste. Pour moi, c’est ce n’est plus tant une question de courses ou de victoires, mais de profiter du sport et de la compétition. Dans les six prochains mois, je vais beaucoup m’entraîner et travailler ma condition physique. Je suis curieux de voir quel niveau je pourrai retrouver. Bien sûr, mon objectif est de devenir meilleure. Reste toujours à savoir si cela réussit. « Est-ce que je veux toujours être une gagnante ? Bien sûr, je ressens de la compétition en moi. Je veux toujours gagner. Cependant, cela ne signifie pas que vous pouvez toujours gagner. C’est bien aussi, car cela ne fait que rendre les victoires que vous remportez plus belles. Quand il faut lutter pour arriver quelque part, cela ne fait que rendre les récompenses plus belles plus tard. En tout cas, pour moi, c’est un privilège d’être à nouveau cycliste bientôt en 2025 ».