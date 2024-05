Demi Vollering (Team SD Worx – Protime) a remporté, ce dimanche, la 8ᵉ étape de la Vuelta Femenina. Dans l’ascension finale de cette ultime étape, la Néerlandaise a fait craquer toutes ses concurrentes à 6 km de l’arrivée. Maillot rouge sur les épaules, elle s’impose en solitaire au sommet de Valdesquí. Comunidad de Madrid devant Evita Muzic et Riejanne Markus (Team Visma | Lease a Bike). 3ᵉ en 2022 et 2ᵉ l’an dernier, Demi Vollering remporte la Vuelta Femenina pour la première fois de sa carrière. Sur le podium final, la championne des Pays-Bas devance Riejanne Markus et Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek). Les Françaises Juliette Labous (Team dsm-firmenich PostNL) et Evita Muzic terminent respectivement 4 et 5ᵉ.

🤩 The race leader goes solo! 🇳🇱 Vollering – @teamsdworx is flying up Valdesquí, her course set to: Victory ❤️ 🚀 ¡Se marcha en solitario la líder! 🇳🇱 Vollering vuela hacia la victoria en Valdesquí.#LaVueltaFemenina pic.twitter.com/vyo3j6umXU — La Vuelta Femenina by Carrefour.es (@LaVueltaFem) May 5, 2024

Le classement de la 8ᵉ étape de la Vuelta Femenina

Demi Vollering Evita Muzic Riejanne Markus

