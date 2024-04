La Vuelta Femenina, le premier Grand Tour féminin de la saison, a lieu du 28 avril au 5 mai. Voici le parcours et les favorites.

La 10ᵉ édition de la Vuelta Femenina débute ce dimanche 28 avril. Le peloton féminin s’élancera pour huit étapes, à l’est du pays. Créée en 2015, l’épreuve est inscrite au calendrier UCI World Tour féminin. De 2015 à 2017, l’épreuve était une course d’un jour avant de devenir une course par étapes depuis 2018. L’an dernier, Annemiek van Vleuten (Movistar Team) avait remporté le classement général devant Demi Vollering (Team SD-Worx) et Gaia Realini (Lidl-Trek).

Le palmarès de la Vuelta Femenina

Le parcours de la Vuelta Femenina

Dimanche 28/04 / 1ʳᵉ étape (CLM par équipes) : Valencia → Valencia (16 km)

Lundi 29/04 / 2ᵉ étape : Buñol → Moncófar (118 km)

Mardi 30/04 / 3ᵉ étape : Lucena del Cid → Teruel (131 km)

Mercredi 01/05 / 4ᵉ étape : Molina de Aragón → Zaragoza (142 km)

Jeudi 02/05 / 5ᵉ étape : Huesca → Jaca (113 km)

Vendredi 03/05 / 6ᵉ étape : Tarazona → La Laguna Negra. Vineuesa (132 km)

Samedi 04/05 / 7ᵉ étape : San Esteban de Gormaz → Sigüenza (126 km)

Dimanche 05/05 / 8ᵉ étape : Distrito Telefónica. Madrid → Valdesquí. Comunidad de Madrid (89,5 km)

Les favorites de la Vuelta Femenina

Demi Vollering (Team SD Worx-Protime) ★★★★





Elisa Longo-Borghini (Lidl-Trek) ★★★★





Katarzyna Niewiadoma (Canyon//SRAM Racing) ★★★





Liane Lippert (Movistar Team) ★★









Juliette Labous (Team dsm-firmenich PostNL) ★★





Gaia Realini (Lidl-Trek) ★★





Évita Muzic (FDJ-Suez) ★





Ashleigh Moolman (AG Insurance – Soudal Team) ★





Comment suivre la Vuelta Femenina ?

La course sera à suivre en direct sur les antennes d’Eurosport.