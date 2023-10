Annemiek van Vleuten : Une carrière hors du commun

Annemiek van Vleuten n’est pas une cycliste ordinaire. Multi-championne nationale et mondiale dans plusieurs disciplines, elle a remporté de nombreux maillots de Grand Tour, titres, records et même deux médailles olympiques. Seule cycliste à avoir remporté les trois grandes courses féminines – le Giro Donne, le Tour de France Femmes et La Vuelta Femenina – elle a constamment fait progresser le sport tout au long de sa carrière. Une carrière qui s’est terminée par la retraite d’Annemiek après sa dernière course de la saison 2023. Alors qu’elle se tourne vers l’avenir, nous avons demandé à Annemiek de partager quelques souvenirs de ses années au sommet.

Les lieux mémorables de ses entraînements

L’endroit le plus marquant où j’ai fait du vélo ? Pour moi, c’est presque un lieu magique : Livigno, précisément au sommet du Passo Foscagno, à l’Hotel Interalpen, où je me préparais pour tous mes grands défis. Les montagnes étaient pour moi une véritable source de régénération.

C’est là que j’ai découvert ma passion pour la montagne. M’entraîner là-bas n’était jamais une corvée. Au contraire, cela me revitalisait. Et après chaque séjour, je récoltais de nombreux succès. C’est vraiment l’endroit idéal pour moi.

Ses moments de bonheur à vélo

Le plus heureux que je me suis sentie à vélo ? Toujours en Italie, sur le Passo Foscagno, le Mortirolo, le Stelvio, le Gavia – dans les montagnes, une vie simple. Recharger les batteries et me préparer pour mes grands objectifs. Mais je pense que l’amour pour ces lieux persiste même sans préparation pour de grands défis.

Conseils pour la nouvelle génération

Votre mentalité et votre résilience, tant à l’entraînement qu’en course, ont toujours été parmi les traits les plus distinctifs de votre carrière sportive. Quels conseils donneriez-vous à la jeune génération de cyclistes dans ces domaines ?

Le conseil que j’aimerais donner à la nouvelle génération est de commencer à travailler avec un coach mental ou un psychologue dès le début de votre carrière. N’attendez pas d’avoir un problème ou de l’anxiété. Je pense que c’est une partie essentielle pour s’améliorer, de travailler également sur l’aspect mental du sport. J’ai commencé à le faire en 2012, et cela m’a beaucoup aidé. Je suis convaincue que mes résultats sont aussi le fruit de ce travail avec un coach mental.

L’évolution du cyclisme féminin

Vous avez été une protagoniste emblématique de l’évolution du cyclisme féminin. Comment voyez-vous l’avenir du sport ?

J’espère que mon sport continuera à évoluer. Nous avons fait de grands progrès, mais il est essentiel de le garder intéressant. J’espère que le niveau général augmentera, que davantage de coureuses se disputeront la victoire. Nous sommes partis d’un petit groupe d’élite, et aujourd’hui il est déjà plus large. Il faut encore plus de concurrentes en lice pour la victoire. Et j’espère qu’elles viendront de plus en plus de pays. C’est bien que les Néerlandaises soient si fortes, et les Italiennes aussi, je dois dire. Mais nous avons besoin de plus de femmes en compétition venant de différents pays, et aussi de pays hors d’Europe.

Équilibre entre carrière professionnelle et vie personnelle

Équilibrer une carrière cycliste professionnelle avec la vie personnelle peut être exigeant. Comment avez-vous réussi à trouver cet équilibre et à maintenir votre passion pour le sport ?

Je pense que l’un des secrets de ma réussite est que j’ai toujours essayé de trouver cet équilibre dans ma vie : m’entraîner dur, mais aussi prendre du temps pour les amis et la famille. C’était limité, mais c’était aussi agréable de toujours les inviter à venir me rendre visite au Passo Foscagno à Livigno. Cela m’a beaucoup aidé. Mais je pense que l’une des choses importantes pour garder cet équilibre est de ne pas chercher la perfection dans votre carrière. J’ai découvert qu’être un athlète parfait 95% du temps et peut-être 5% du temps permettre un peu de triche – ne pas aller au lit à l’heure, ne pas toujours manger les choses parfaites, garder plus d’équilibre dans votre vie de cycliste – vous devenez un athlète plus heureux si vous ne cherchez pas toujours à être un athlète parfait.

Un souvenir mémorable avec fizik

Quel est votre souvenir préféré avec fizik ?

L’année dernière, après être devenue championne du monde, j’ai reçu un message de fizik en moins de 24 heures avec un design des nouvelles chaussures qu’ils avaient créées pour moi. Cela m’a fait sourire, que le sponsor soit si rapide à concevoir une chaussure personnalisée. Elle avait des bandes arc-en-ciel ainsi que du rouge pour la Vuelta, du jaune pour la victoire du Tour de France, et du rose pour la victoire du Giro. C’était une chaussure très colorée, et je les ai portées avec fierté cette année.

Merci, Annemiek.