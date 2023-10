Pour la troisième fois de sa carrière, Remco Evenepoel a remporté le Vélo de Cristal, prix qui récompense le meilleur cycliste belge de la saison.

Remco Evenepoel est devenu le deuxième coureur de l’histoire de Soudal Quick-Step, après Tom Boonen, à remporter au moins trois fois les Vélo de Cristal, récompense décerné au meilleur coureur belge de la saison par le journal belge Het Laatste Nieuws. Liège-Bastogne-Liège, la Clasica San Sebastian, les Championnats du monde CLM et cinq étapes de Grand Tour,… Le Belge a levé les bras à 13 reprises cette saison, qu’il clôturera dimanche, au Chrono des Nations, où il arbore le maillot arc-en-ciel qu’il a remporté à Glasgow. Chez les femmes, le Vélo de Cristal est logiquement revenu à la championne du monde Lotte Kopecky. Le prix du meilleur jeune revient à William Junior Lecerf, futur coéquipier de Remco Evenepoel en 2024.

Wonderful evening yesterday. I’m very proud to win the Kristallen Fiets for the 3rd time in my career! 🙏🏻🏆💙 pic.twitter.com/zmgFrcTiCW

— Remco Evenepoel (@EvenepoelRemco) October 11, 2023