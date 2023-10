Un partenariat inédit entre Groupama-FDJ et Catawiki

En avril 2023, l’Équipe cycliste Groupama-FDJ et Catawiki ont annoncé un partenariat de trois ans. Cette collaboration permet aux fans de cyclisme d’acquérir des objets exclusifs portés et signés par les membres de l’équipe. La troisième vente aux enchères est actuellement en cours et se terminera le 15 octobre.

Des souvenirs de courses mythiques à portée de clic

Que ce soit le Tour de France ou La Vuelta, les fans peuvent désormais posséder un morceau de l’histoire du cyclisme. Parmi les objets phares de cette vente, on retrouve des maillots portés par Thibaut Pinot lors de son dernier Tour de France et par Lenny Martinez, le plus jeune leader de l’histoire de La Vuelta.

Hugo Boutin, Senior Category Lead Sports chez Catawiki, exprime sa fierté : “Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec l’équipe cycliste Groupama-FDJ. […] rendant ainsi un morceau de l’histoire du cyclisme accessible à tous.”

Les pièces maîtresses de la vente

Tour de France – Thibaut Pinot

Maillot Alé porté et signé lors du Tour de France 2023 par Thibaut Pinot, marquant la dernière Grande Boucle de sa carrière. Estimation : entre 2 000 et 4 000 €.

Vuelta – Lenny Martinez

– Maillot rouge de leader porté sur deux étapes et signé. Estimation : entre 1 000 et 2 000 €.

– Casque Julbo édition spéciale signé. Seulement deux exemplaires existent, dont l’un est conservé par le coureur. Estimation : entre 1 000 et 2 000 €.

Tour de France – Valentin Madouas

Maillot Alé porté et signé lors du Tour de France 2023 par Valentin Madouas. Estimation : entre 1 000 et 2 000 €.

Les estimations sont fournies par des experts et peuvent varier en fonction de la demande.

Cette vente aux enchères est une occasion inédite pour les passionnés de cyclisme de posséder des objets de valeur et de soutenir leur équipe favorite. Avec des objets portés lors des courses les plus emblématiques.

Vente accessible ici