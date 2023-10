Une collaboration historique et ses moments marquants

Lapierre, après 22 ans d’engagement inébranlable auprès de l’Équipe cycliste Groupama-FDJ, clôture le plus long contrat de sponsoring du World Tour. Ensemble, ils ont célébré les victoires des légendes du cyclisme telles que Jacky Durand, Philippe Gilbert et Bradley Wiggins. Sous la bannière de Lapierre, l’équipe a remporté des victoires prestigieuses, des maillots jaunes au Tour de France aux maillots roses du Giro, ainsi que des classiques comme Milan San Remo.

Lapierre : Une référence dans le cyclisme et un avenir prometteur

Grâce à ses collaborations et innovations, Lapierre est devenue une marque phare dans l’univers du vélo de route. Avec plus de 300 victoires professionnelles et le développement de vélos haute performance comme le Xelius SL, la marque a su se distinguer. Bien que ce chapitre se termine avec l’Équipe cycliste Groupama-FDJ, Lapierre reste engagé dans le cyclisme de haut niveau, soutenant notamment l’équipe féminine FDJ-SUEZ avec des ambitions élevées pour 2024.

Témoignages

Dorian Tabeau, Directeur de marque Lapierre, et Marc Madiot, Manager Général de l’Équipe cycliste Groupama-FDJ, expriment leur gratitude et leurs souvenirs des années passées en collaboration.

Tandis que Tabeau souligne l’évolution conjointe de la marque et de l’équipe : « C’est un long chapitre qui se termine aujourd’hui avec l’Equipe cycliste professionnelle Groupama-FDJ. La marque Lapierre a grandi et a su évoluer aux côtés des coureurs et du staff technique durant toutes ces années passées à leurs côtés. Au-delà des nombreuses victoires, nous retiendrons de ce partenariat que nous avons ensemble réussi à construire quelque chose d’unique dans l’univers World Tour. Cette collaboration nous aura permis le développement de vélos exceptionnels, répondant aux exigences du cyclisme World Tour et permettant à nos consommateurs de pouvoir avoir des vélos performants et aboutis. »

Madiot rend hommage aux vélos performants développés ensemble et respecte la décision de Lapierre : « C’est la fin d’un partenariat historique de plus de vingt ans et nous nous rappellerons toujours de nos grandes performances sur les vélos Lapierre. Pendant ces deux décennies nous avons codéveloppé les vélos parmi les plus performants au monde et c’était une formidable aventure, pleine de succès. Nous respectons le choix de Lapierre de mettre fin au partenariat. Comme chaque entreprise, Lapierre doit faire des choix stratégiques. La fin de cette collaboration en est l’illustration et nous sommes respectueux de cette décision. Lapierre est et restera une grande marque de vélos ! »