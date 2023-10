Bergame, Italie – Sous un soleil radieux illuminant les paysages pittoresques de l’Italie, Remco Evenepoel, a emmené ses fans dans un voyage intime menant à la mythique course Il Lombardia. Grâce à un vlog sur YouTube, nous avons eu un aperçu exclusif de ses préparatifs, de la course elle-même, et d’une visite poignante sur le lieu de son accident en 2020.

Préparatifs avant la Course

La semaine d’Evenepoel a commencé par une reconnaissance (Recon) des 150 derniers km du parcours d’Il Lombardia. Accompagné de son directeur sportif, Class Ro, et de son coéquipier Katano, le trio a parcouru les points clés de la course, discutant des stratégies et évaluant le terrain. Evenepoel a souligné l’importance de cette reconnaissance, affirmant qu’elle aide les coureurs à « mesurer leurs efforts » et à se familiariser avec les descentes et montées délicates.

Au cours de la semaine, Evenepoel a également rencontré d’autres coureurs, dont son coéquipier Matia, et a partagé ses impressions sur les défis du parcours. La camaraderie entre les coureurs était évidente, montrant la nature soudée de la communauté cycliste.

Le Jour de la Course

Le jour d’Il Lombardia n’était pas seulement important pour la course ; il marquait le premier anniversaire de mariage d’Evenepoel. Alors que la course commençait, les fans et les coéquipiers encourageaient, créant une atmosphère électrique. Cependant, la course n’a pas été sans ses défis. Evenepoel a été impliqué dans une chute mineure, suscitant l’inquiétude de son équipe et de ses fans. Heureusement, il a réussi à remonter sur son vélo et à continuer la course, démontrant sa résilience et sa détermination.

Une Visite au Passé

L’un des moments les plus touchants du vlog a été la visite d’Evenepoel sur le lieu de son accident en 2020 lors de la course Il Lombardia. Assis sur le mur où il avait chuté, Evenepoel a raconté cette expérience bouleversante, décrivant comment il avait mal calculé un virage, conduisant à l’accident. Cette visite était pour lui une façon de trouver une clôture et de surmonter cet événement traumatisant.

Evenepoel a terminé à la neuvième place à Il Lombardia, avec son coéquipier qui a décroché la deuxième place. Malgré les défis, le jeune cycliste reste optimiste et reconnaissant pour les expériences, bonnes ou mauvaises. Ce regard en coulisses sur le voyage d’Evenepoel vers Il Lombardia offre une perspective unique sur le dévouement, les défis et la camaraderie dans le cyclisme professionnel.