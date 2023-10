Thibaut Pinot dispute la dernière course de sa carrière sur le Tour de Lombardie, là où il a signé l’une des plus belles victoires de sa carrière en 2018.

Après 14 saisons chez les professionnels, Thibaut Pinot tire sa révérence ce samedi lors du Tour de Lombardie. À 33 ans, le Franc-Comtois n’aura connu qu’une seule équipe chez les professionnels : la Groupama-FDJ. C’est en 2012 que le grand public découvre ce jeune coureur, lorsqu’il s’impose sur la 12ᵉ étape du Tour de France en solitaire, déjà encouragé par Marc Madiot. En 2014, le Franc-Comtois a un nouveau statut, celui de leader. Après les abandons de Froome et Contador, Pinot termine 3ᵉ du Tour de France et meilleur jeune derrière Nibali et Péraud. Un résultat plein d’espoir et de promesses. L’année suivante, il n’est pas dans le coup pour le général, mais sauve son Tour de France de la plus belle des manières : en triomphant au sommet de l’Alpe d’Huez lors de la 20ᵉ étape.

Des échecs cruels

Mais si Thibaut Pinot est tant apprécié du public, c’est parce qu’il a connu l’échec a plusieurs reprises. En 2017, alors qu’il était 3ᵉ du général, il perd le podium sur le Giro lors du contre-la-montre final et termine 4ᵉ. Son histoire avec le Tour de France n’a pas été toujours une réussite. En 2016 et 2017, il abandonne la Grande Boucle. En début de saison 2018, il est de retour sur le Giro. Alors qu’il est 3ᵉ du général, il est victime d’une terrible défaillance dans la dernière étape de montagne, le privant du podium tant convoité.

Des victoires mémorables

Mais sa saison 2018 restera la meilleure de sa carrière. Malgré l’échec du Giro, Pinot rebondit de la plus belle des manières sur La Vuelta et remportant deux étapes, avant de terminer 6ᵉ du général. Quelques semaines plus tard, il rentre dans l’histoire en remportant Milan-Turin, puis le Tour de Lombardie e solitaire, devant un certain Vincenzo Nibali. En 2019, Thibaut Pinot est au sommet de son art sur la Grande Boucle. Vainqueur d’étape sur le Tourmalet puis 2ᵉ à Foix le lendemain, il a montré qu’il était le plus fort du Tour. Mais dans les Alpes, le Franc-Comtois joue de malchance et doit abandonner alors qu’il semblait pouvoir jouer la victoire finale…

Une fin de carrière moins prolifique

En 2020, Pinot revient avec la même ambition : gagner le Tour de France. Mais ses rêves de victoire s’envolent dès la première étape, victime d’une grosse chute dans le final. Pinot est touché au dos, mais tient tout de même à terminer le Tour. La saison 2021 est celle du retour à la compétition, mais le leader de la Groupama-FDJ a le dos meurtri depuis sa chute. En 2022, il renoue avec la victoire, trois ans après, en remportant une étape du Tour des Alpes et du Tour de Suisse en échappée. Début 2023, il est aligné sur le Giro, où il ne parvient pas à remporter une étape, mais se console avec le maillot de meilleur grimpeur et une belle 5ᵉ place au général. Pour son dernier Tour de France, il s’offre le privilège d’ouvrir la route dans le col du Petit Ballon, là où tout son public s’était donné rendez-vous.

𝐋𝐄𝐆𝐄𝐍𝐃𝐀𝐈𝐑𝐄 "𝐕𝐈𝐑𝐀𝐆𝐄 𝐏𝐈𝐍𝐎𝐓" ! Quelle communion dans le Petit Ballon pour célébrer Thibaut Pinot, qui passe seul en tête 🤩#LesRP #ViragePinot #TDF23 pic.twitter.com/5XtRkzBdOK — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 22, 2023

Par sa malchance, sa fragilité, son courage et ses succès, Thibaut Pinot est devenu l’un des coureurs les plus appréciés en France. Sur le Tour de Lombardie, comme dans le Petit Ballon, il aura le droit à un virage, entièrement acquis à sa cause, où des milliers de personnes se sont donnés rendez-vous pour sa dernière course, lui qui se retire après 33 victoires et 14 saisons chez les professionnels.